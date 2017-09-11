В Киеве в понедельник ожидается по-летнему теплая погода

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Синоптики обещают в понедельник, 11 сентября, в Киеве солнечную погоду, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что температура днем в столице составит 26-28 градусов тепла.

"В Украине в начале недели будет ясно и тепло. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, на крайнем юге 18-20, в восточных областях и в Сумской области 7-12; днем 24-29, в южной части местами 31 градус тепла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на юге без осадков, температура днем 23-25 градусов тепла.

На западе страны также будет сухо и тепло, температура днем 27-29 градусов.

По данным синоптиков, в центральных областях сухо, температура днем 26-28.

На востоке Украины тепло, до 25 градусов тепла днем.

Напомним, с приходом осени в Украине пошли дожди и немного похолодало.