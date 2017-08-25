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    Общество

    Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в пятницу

    (обновлено: )61
    По данным Гидрометцентра, в Украине сегодня осадков не ожидается. В Киеве в пятницу синоптики пообещали сухую погоду, столбик термометра днем поднимется до 26 градусов.
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. На всей территории Украины в пятницу, 25 августа, ожидается переменная облачность без осадков, средняя температура по стране — 28 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

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    На западе Украины будет сухо, дневная температура воздуха составит 24-27 градусов.

    На юге будет также без осадков и незначительно теплее до +28 градусов.

    В восточных областях синоптики обещают переменную облачность без осадков, температура поднимется до 27 градусов.

    На севере также сухо, температуру обещают до 26 градусов.

    В Киеве в пятницу синоптики пообещали также сухую погоду, столбик термометра днем поднимется до 26 градусов.

    Напомним, в последние дни в Украине резко похолодало.

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