Погода в Украине в среду: переменная облачность, в Киеве без дождей

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Украине 30 августа ожидается переменная облачность, на большей части территории страны без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

"В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура ночью 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В столице завтра осадков не ожидается. Температура в Киеве ночью около 10°, днем 17-19°.

Во Львове среда пройдет без осадков. Температура ночью 6..8°, днем 21..23°.

В Одессе 30 августа осадков не ожидается. Ночью 13..15°, днем 20..22°.

В Днепре 30 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10..12°, днем 19..21°.

В Харькове в среду также кратковременный небольшой дождь. Температура ночью 10..12°, днем 18..20°.

В Карпатах 30 августа осадков не будет. Температура ночью 4..9°, днем 13..18°.