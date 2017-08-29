наверх
29.08.201722:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Погода в Украине в среду: переменная облачность, в Киеве без дождей

    (обновлено: )16
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Украине 30 августа ожидается переменная облачность, на большей части территории страны без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

    "В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

    Температура ночью 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

    В столице завтра осадков не ожидается. Температура в Киеве ночью около 10°, днем 17-19°.

    Во Львове среда пройдет без осадков. Температура ночью 6..8°, днем 21..23°.

    В Одессе 30 августа осадков не ожидается. Ночью 13..15°, днем 20..22°.

    В Днепре 30 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10..12°, днем 19..21°.

    В Харькове в среду также кратковременный небольшой дождь. Температура ночью 10..12°, днем 18..20°.

    В Карпатах 30 августа осадков не будет. Температура ночью 4..9°, днем 13..18°.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
      ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
      Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
      Запуск баллистической ракеты КНДР
      Запуск баллистической ракеты КНДР
      Мощный ураган в США и тайфун в Китае
      Петр Порошенко. Архивное фото
      Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе