Синоптики дали прогноз на четверг: станет теплее, но пройдут дожди

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 7 сентября, на западе и севере Украины ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, передает Гидрометцентр.
В Киеве в четверг пройдет дождь, температура днем составит 16-18 градусов тепла.
На востоке страны без осадков, воздух прогреется до 21 градуса тепла.
На юге значительно теплее, чем на остальной территории — до 27 градусов тепла днем. Без осадков.
На западе пройдут дожди, температура достигнет 20 градусов тепла.
На севере Украины синоптики обещают также осадки, воздух здесь прогреется до 18 градусов.
Напомним, в последние дни в Украине значительно похолодало.