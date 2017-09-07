Синоптики дали прогноз на четверг: станет теплее, но пройдут дожди

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 7 сентября, на западе и севере Украины ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, передает Гидрометцентр.

В Киеве в четверг пройдет дождь, температура днем составит 16-18 градусов тепла.

На востоке страны без осадков, воздух прогреется до 21 градуса тепла.

На юге значительно теплее, чем на остальной территории — до 27 градусов тепла днем. Без осадков.

На западе пройдут дожди, температура достигнет 20 градусов тепла.

На севере Украины синоптики обещают также осадки, воздух здесь прогреется до 18 градусов.

Напомним, в последние дни в Украине значительно похолодало.