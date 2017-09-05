Прикарпатье: ливень смыл с дорог новый асфальт - журналист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Прикарпатье накрыли ливни с градом. В Ивано-Франковске затопило центр города. Кое-где образовались озера глубиной в метр, а движение транспорта было парализовано. Фотографиями потопа в Ивано-Франковске активно делились пользователи соцсетей.

Подробнее о ливне в Ивано-Франковске в эфире радиостанции Голос Столицы 4 сентября рассказала заместитель главного редактора Западноукраинского информационного портала "Press-Центр" Мирослава Бзикадзе.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно в Івано-Франківську була така потужна злива, що центр міста повністю був під водою?

— Так, вчора в Івано-Франківську насправді негода вирувала та після спеки, яка стояла кілька тижнів, це було як сніг на голову для прикарпатців образно кажучи.

Води було дуже багато, попідтоплювало і перші поверхи будинків, підвали, супермаркети, кафе. Працівники вичерпували воду чим могли. Потім включилися в роботу рятувальники, воду відкачували до пізнього вечора і сьогодні зранку продовжили роботи.

Але ще місто оговтується від цієї негоди і навіть сьогодні вранці були проблеми людям добратися на роботу, бо багато автобусів просто не виїхали на маршрути.

Facebook Наше Прикарпаття Град в Прикарпатье

Як би ви охарактеризували роботу рятувальників, комунальних служб? Чи достатньо техніки, щоб відкачувати воду?

— Як на мене, вони намагаються щось зробити, але насправді техніки бракує, бракує людей, робочої сили. Але вони працюють безперервно сьогодні цілий день.

Яремче теж постраждало від негоди. Там навіть кажуть місцеві мешканці, що сильний потік води буквально змив нещодавно покладений асфальт на дорозі. І навколишні села теж підтопило дуже сильно, і ще там пройшов град в селі Микуличин. Побив всю горобину, весь врожай людям, які не встигли зібрати з городів.

Facebook Наше Прикарпаття Град в Прикарпатье

Люди бідкаються, розводять руками, але немає на то ради. Місцева влада обіцяє якусь компенсацію, але наразі це все ще на словах, конкретики немає.

Чи були виїзди на постраждалі місця представників влади?

— Сьогодні зранку вони організовували такі виїзди і міський голова Івано-Франківська об'їжджав, дивився наслідки і так само по селам. Були, зустрічалися з людьми, з головами селищних рад і підраховують збитки ще.

Які загалом попередні наслідки вчорашньої негоди? Лінії електропередачі? Постраждалі люди?

— Наразі відомо, що десять населених пунктів повністю без світла. В області це найбільше постраждали райони: Верховинський, Городенківський, Коцівський, Синятинський. Ремонтні бригади працюють сьогодні цілий день і обіцяють до кінця доби ліквідувати аварію. Синоптики прогнозують на Прикарпатті сьогодні ще дощі. І до речі сьогодні цілий день йде дощ. Не сильний, але кажуть, що вже таких масштабних наслідків не буде. Такої стихії, такої сили вже не буде.

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Як багато туристів зараз?

— Бази зараз вже менш заповнені, бо почався навчальний рік, але на вихідні ще з'їжджаються і відпочивають.

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Ранее специальный корреспондент Наталья Гусак сообщила, что в Кривом Роге буря вырвала бетонные электроопоры и ограждения, а также оставила людей без крыш над головами.