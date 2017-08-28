ГСЧС предупредила о чрезвычайных погодных условиях по всей Украине

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В западных, северных и центральных областях Украины в понедельник, 28 августа, ожидаются сильные дожди с грозами, днем в северной части порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по информации спасателей, утром в Киеве и Киевской области ожидается гроза, днем — порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что на большей части Украины осадков не ожидается, температура прогреется до 22 градусов тепла.