Погода на выходные: на большей части территории Украины до +33

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В ближайшие выходные жителей западных областей ожидают дожди, на остальной территории Украины сохранится солнечная погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Погода в Украине на 16-17 сентября

В частности, в субботу, 16 сентября, дожди пройдут во Львовской, Волынской и Ровенской областях, воздух прогреется до +23. В остальных западных регионах ожидается солнечная погода, днем температура воздуха достигнет отметки 25-27 градусов тепла.

На востоке осадков не ожидается, температура днем — +27-29 градусов, ночью – 14-16 с отметкой плюс. В центральных областях будет солнечно, температура +27-29 днем и +10-12 – ночью.

На севере осадков также не прогнозируется, воздух прогреется от +21 до +26 днем и от +8 до +12 – ночью.

На юге будет солнечно, температура воздуха днем достигнет отметки +30 градусов, ночью ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

В Киеве дождей не прогнозируется, температура днем – +23-25, ночью – 9-11 с отметкой плюс.

Напомним, с приходом осени в Украине пошли дожди и немного похолодало.