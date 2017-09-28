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28.09.201711:27
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    В Мексике прошел "рыбный дождь"

    (обновлено: )138
    Необычное природное явление было отмечено в мексиканском штате Тамаулипас, где вместе с дождем с неба падали небольшие рыбы.
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    "Странный случай в Тампико (в районе Ломас-де-Росалес), где был отмечен легкий дождь, вместе с которым с неба в буквальном смысле падали небольшие рыбки", — говорится в сообщении службы гражданской обороны Тамаулипаса в микроблоге в Twitter.

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    Как пояснили в службе, подобные явления происходят, когда тучи располагаются над большим массивом воды (это может быть море, водохранилище, озеро) с низким уровнем окисления, впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности, к примеру, небольшими рыбами, водорослями и другими организмами. В процессе выпадения осадков на землю падают и "сторонние" элементы, забранные с поверхности воды.

    Власти подчеркнули, что происшедшее не представляет собой никакой угрозы жителям Тампико.

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