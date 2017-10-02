Погода в Украине: холодно, но без дождей

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 2 октября, в Украине будет прохладно, но без осадков, информирует "Укргидрометцентр".

В Киеве 2 октября синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов.

По данным синоптиков, на юге местами наблюдались заморозки на поверхности почвы до минус 4. Днем же воздух прогреется до 14 градусов тепла.

На западе страны сухо, днем ожидается температура в 12-19 градусов тепла.

На севере в понедельник переменная облачность, без осадков, температура — до плюс 13 градусов.

В центральных областях синоптики обещают сухую погоду с температурой 11-14 градусов тепла

На востоке и юге страны также будет прохладно, воздух прогреется до 14 градусов.

Ранее в Украине резко похолодало после довольно жаркого сентября.