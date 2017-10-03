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    Общество

    Погода в Украине: холодно и без осадков

    (обновлено: )22
    Во вторник, 3 октября, в Украине без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь. На поверхности почвы заморозки 0-4°.
    Золотая осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 3 октября, в Украине: переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь.

    Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 °; днем 10-15 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 18 °.

    В Киеве без осадков. Ночью 3..5 °, днем 12..14 °.

    Український гідрометцентр
    Карта погоды на 3 октября

    Ранее в Украине резко похолодало после довольно жаркого сентября.

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