Погода в Украине: холодно и без осадков

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 3 октября, в Украине: переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 °; днем 10-15 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 18 °.

В Киеве без осадков. Ночью 3..5 °, днем 12..14 °.

Український гідрометцентр Карта погоды на 3 октября

Ранее в Украине резко похолодало после довольно жаркого сентября.