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    США вне опасности. Ураган "Мария" ослаб до первой категории

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    По информации Национального центра США по предупреждению ураганов, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее ослабление урагана.
    Последствия урагана Мария
    Ricardo ARDUENGO / AFP

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Мария", который ранее привел к серьезным разрушениям в Карибском бассейне, ослаб до первой категории, атлантическое побережье США находится вне опасности, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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    По его данным, центр урагана находится в 625 километрах к юго-юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее ослабление урагана.

    В результате урагана, по разным оценкам, погибли более 50 человек — в Пуэрто-Рико, Доминике, Гваделупе, Гаити и Американских Виргинских островах, а также в Доминиканской республике. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал четвертой категории опасности.

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