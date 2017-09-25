США вне опасности. Ураган "Мария" ослаб до первой категории

Ricardo ARDUENGO / AFP

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Мария", который ранее привел к серьезным разрушениям в Карибском бассейне, ослаб до первой категории, атлантическое побережье США находится вне опасности, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

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По его данным, центр урагана находится в 625 километрах к юго-юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее ослабление урагана.

В результате урагана, по разным оценкам, погибли более 50 человек — в Пуэрто-Рико, Доминике, Гваделупе, Гаити и Американских Виргинских островах, а также в Доминиканской республике. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал четвертой категории опасности.