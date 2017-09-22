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    Ураган "Мария". Число погибших в Пуэрто-Рико возросло - СМИ

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    Сообщается, что в муниципалитете Тоа Бахат удалось спасти 4 тысяч человек. Всего в результате урагана "Мария" погибли 12 человек.
    Последствия урагана Мария
    Hector RETAMAL / AFP

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Число погибших в результате урагана "Мария" на территории Пуэрто-Рико увеличилось до 12, сообщает издание Univision со ссылкой на местные власти.

    Последствия урагана Мария
    Hector RETAMAL / AFP
    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы"

    Ранее сообщалось об одном погибшем.

    По данным издания, восемь человек утонули в муниципалитете Тоа Баха. Эти данные подтвердил глава муниципалитета Бернардо Маркес. Он также заявил о спасении 4 тысяч человек. Еще три человека погибли в муниципалитете Утуадо из-за схода сели на убежище, в котором они укрывались от урагана. Еще об одном погибшем ранее сообщил губернатор Пуэрто-Рико Родриго Росселло.

    Ранее ураган "Мария", достигавший на пике своей мощности максимальной, пятой категории, прошел над островом Пуэрто-Рико. Американские Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, а Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус свободно ассоциированного с США государства. Де-факто обе этих территории находятся под управлением США, хотя не входят ни в один из их штатов.

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