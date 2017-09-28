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    Общество

    Погода в пятницу в Украине: синоптики призвали утеплиться

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (207)

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    Согласно данным, в Киеве осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла.
    Повседневная жизнь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки, 29 сентября, над Украиной продолжит господствовать холодная и сухая воздушная масса и отрог северного антициклона, сообщает Укргидрометцентр. 

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    В этот день по всей Украине — без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 11-16° тепла; на Закарпатье и крайнем юге ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. 

    В Киеве — без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла. 

    По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1900 году, самая низкая ночью на отметке 1 градус мороза в 1977 году.

    Ранее сообщалось, что на протяжении текущей недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов.

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