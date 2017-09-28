Погода в пятницу в Украине: синоптики призвали утеплиться

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки, 29 сентября, над Украиной продолжит господствовать холодная и сухая воздушная масса и отрог северного антициклона, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день по всей Украине — без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 11-16° тепла; на Закарпатье и крайнем юге ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве — без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1900 году, самая низкая ночью на отметке 1 градус мороза в 1977 году.

Ранее сообщалось, что на протяжении текущей недели украинцев ждет резкое похолодание, температура опустится местами до +3 градусов.