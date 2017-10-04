наверх
04.10.201709:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В среду Украину зальет дождями

    (обновлено: )51
    В среду, 4 октября, почти по всей территории Украины пройдут дожди. Не избежит этой участи и украинская столица - здесь в среду будет прохладно и дождливо.
    Утопающий в осени Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 4 октября, синоптики пообещали дожди, передает Укргидрометцентр.

    Сообщается, что только на юге и востоке страны обойдется без осадков.

    Рыбный дождь в Мексике. Видео
    Канал Doble Con todo на Youtube
    В Мексике прошел "рыбный дождь"

    В Киеве пройдут днем дожди, температура ожидается на уровне 13 градусов тепла.

    По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, температура достигнет 16 градусов тепла.

    В центре также пройдут осадки. Воздух прогреется также до 16 градусов.

    На севере будет немного прохладнее — до плюс 14, ожидаются дожди.

    На востоке переменная облачность без осадков, днем до плюс 15 градусов.

    На юге также будет сухо и довольно тепло — температура до 19 градусов.

    Напомним, во вторник синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конституционный суд Украины
    Принятие Пенсионной реформы
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе