В среду Украину зальет дождями

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 4 октября, синоптики пообещали дожди, передает Укргидрометцентр.

Сообщается, что только на юге и востоке страны обойдется без осадков.

В Киеве пройдут днем дожди, температура ожидается на уровне 13 градусов тепла.

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, температура достигнет 16 градусов тепла.

В центре также пройдут осадки. Воздух прогреется также до 16 градусов.

На севере будет немного прохладнее — до плюс 14, ожидаются дожди.

На востоке переменная облачность без осадков, днем до плюс 15 градусов.

На юге также будет сухо и довольно тепло — температура до 19 градусов.

Напомним, во вторник синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве.