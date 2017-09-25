В Украину идут ночные заморозки до -4

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о заморозках 27-28 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Согласно сообщению, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…- 4 градуса.

Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0…-4 градуса.

Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.