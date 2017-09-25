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25.09.201718:15
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    Общество

    В Украину идут ночные заморозки до -4

    (обновлено: )14911
    Ночью в среду в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...- 4 градуса.
    Листва в инее
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о заморозках 27-28 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

    Согласно сообщению, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…- 4 градуса.

    Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0…-4 градуса.

    Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.

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