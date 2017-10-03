Погода в Киеве: внезапное штормовое предупреждение

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Киеве в ближайшие часы и до утра среды, 4 октября, синоптики обещают сильные порывы ветра, информирует Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, ветер достигнет 15-24 метров в секунду.

Сейчас в Киеве переменная облачность, плюс 14 градусов и без осадков.

Также отмечается, что 4 октября ветер не ослабнет, но также пойдет дождь. Днем воздух прогреется до 13 градусов.

Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.