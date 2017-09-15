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    Общество

    СБУ заявила о срыве "фейковой" акции матерей бойцов АТО в Киеве

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    По данным СБУ, российские спецслужбы запланировали проведение "фейковой" акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15сен — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины при взаимодействии с Нацполицией сорвали планы по проведению в Киеве "антиукраинской акции, организованной по заказу Москвы", сообщает пресс-центр СБУ.

    Василий Грицак
    Фото Службы безопасности Украины
    Грицак во главе СБУ: шаг вперед, два назад

    По данным украинской спецслужбы, правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение "фейковой" акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". В СБУ утверждают, что эту акцию инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающиеся на территории России.

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    Отмечается, что для "массовки" организаторы провокации наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников АТО.

    "По замыслу Кремля, "Собрание" должно было заложить основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в Украине. При этом ни одного члена семьи участников АТО среди "протестующих" не было", — утверждают в СБУ.

    Ранее экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, со скандалом вернувшийся в Украину после лишения его гражданства, обвинил СБУ в незаконной прослушке

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