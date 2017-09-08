наверх
08.09.201711:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    СБУ заявила, что не позволила чиновникам закупить в России школьные автобусы

    (обновлено: )28
    Как сообщили в Службе безопасности Украины, спецслужба в Николаевской области предупредила закупку санкционной продукции из России за бюджетные деньги на сумму 1,1 миллиона гривен.
    Служба Безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку закупить чиновникам в Николаевской области школьные автобусы российского производства, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard
    Закон о санкциях - опасная антииранская политика Америки

    "СБУ предупредила закупку санкционной продукции из РФ за бюджетные деньги… В рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1,1 миллиона гривен (более 40 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, которые находится под санкциями", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, СБУ проинформировала руководство городского совета, в результате чего тендерный комитет отклонил предложение участников.

    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Указ вступил в силу 17 мая.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Елена Лукаш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Нина Южанина. Архивное фото
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия