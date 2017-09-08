СБУ заявила, что не позволила чиновникам закупить в России школьные автобусы

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку закупить чиновникам в Николаевской области школьные автобусы российского производства, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"СБУ предупредила закупку санкционной продукции из РФ за бюджетные деньги… В рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1,1 миллиона гривен (более 40 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, которые находится под санкциями", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, СБУ проинформировала руководство городского совета, в результате чего тендерный комитет отклонил предложение участников.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Указ вступил в силу 17 мая.