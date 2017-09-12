Арест СБУ акций "Мотор Сич". Правовая оценка

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В СМИ появилась информация о том, что СБУ подозревает депутата Вячеслава Богуслаева в продаже акций "Мотор Сич". После в СБУ сообщили, что все будут проверять. У Богуслаева телефон отключен. При этом ранее он ссылался на компанию Dragon Capital, которая по его словам являлась держателем акций.

Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что компания ни хранителем, ни держателем, ни управляющим контрольного пакета или какого-либо пакета акций "Мотор Сичи" не является.

Сложившуюся ситуацию с депутатом Богуслаевым прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

"Мотор Сич" де-юре является стратегическим предприятием?

— Большая проблема в последнее время комментировать действия СБУ, потому что почему-то СБУ все больше вмешивается в экономическую жизнь страны, мотивируя это тем, что слово безопасность достаточно универсальное. Если говорить конкретно о нарушениях продажи пакета акций, то удивительно, почему этим тогда не заинтересовался, например, АМКУ, или Минюст, или комиссия по ценным бумагам, потому что по идее, там продавались акции. Там могли бы затрагиваться вопросы концентрации монопольного положения. Здесь как-то СБУ самостоятельно решило разруливать эту ситуацию, причем делать это очевидно весьма скрыто и по собственному разумению. Поэтому на данный момент прокомментировать их действия, это весьма мудрено, и даже для юристов, которые специализируются в этих вопросах.

Почему эта продажа акций квалифицируется как подготовка к диверсии?

— Если попытаться найти рациональное зерно в действиях СБУ, то думаю, что это связано с тем, что есть контракты. И продажа этих акций является предпосылкой для смены менеджмента и действия по нарушению контрактов, которые могут повлиять на обороноспособность страны и выстроить такую цепочку. Но, к сожалению, даже если в неё поверить и даже допустить, что есть доказательства того, что именно такой план, то юридически это весьма несостоятельно, потому что с тем же успехом мы могли бы привлекать к ответственности любую продажу акций и ставить под вопрос продажу акций швейной фабрики, которая отшивает швейную форму и участвует в тендерах в Минобороны. Поэтому я по-прежнему теряюсь в догадках, как именно СБУ квалифицирует продажу акций именно как диверсию.

А что в целом далее может происходить с арестованным пакетом акций?

— Очевидно, что он может быть арестован исключительно в рамках оспаривания сделки купли-продажи. То есть, дальше должен суд рассматривать дело о том, был ли он законен или нет. Есть два пути. Это может быть как гражданское дело, так и гражданское дело в рамках уголовного. Очевидно, что если этим делом будет заниматься СБУ, то это будет уголовное дело и в рамках него будет рассматриваться гражданское. Это дело явно не обещает быть быстрым, поэтому здесь еще тоже такие действия могут выглядеть как некий шантаж со стороны государства по отношению к новому покупателю и продавцу.

Как разобраться, кто управляет акциями и кто в итоге совершал сделку?

— Я бы просто рекомендовал подать запросы, в том числе и журналистам тому же Dragon Capital, и самой компании, потому что информация о бенефициарах на сегодняшний день официально должна предоставляться. И если уж честно, то у СБУ точно не должно быть проблем с получением информации. Если же она предоставлена некорректная, неверная, то за это есть ответственность, штрафы. Она не очень большая, эта ответственность, но она существует.

Закрытость информации не наталкивает на мысль о некоем коммерческом характере всех этих претензий?

— Я уже сказал, что не исключено. К сожалению, вся эта ситуация демонстрирует, что мы живем во время, когда в экономике по-прежнему руководствуются какими-то феодальными принципами. Одни люди позволяют себе давать некорректную или весьма закрытую информацию по крупным сделкам, что в принципе очень редко возможно на Западе. Со своей стороны государство действует как некий царь, который может силовым способом остановить сделку, повесить огульные обвинения, ничего не объяснить перед теми же людьми и пытаться делать вид, что они занимаются своим прямым делом. То есть, последний, о ком все эти участники думают и чьи права они хоть как-то уважают, это украинский народ. И это весьма удручающе выглядит, потому что даже если сделка и была корректна, с той юридической точки зрения, то на мой взгляд эта закрытость и предоставление спорной информации не является оправданным.

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Возможно ли привлечь кого-то к ответственности за коммерческий характер претензий?

— Теоретически, да. Практически, это невероятно сложно. Потому что это ведь не первое дело, где государство в лице силовых органов участвовало в неких торгах. Это уже не первый даже на моей практике случай. Опять же, мы не знаем точно, как в этой конкретной ситуации, не первый случай, когда арестовывались акции, арестовывалось имущество компаний, без достаточных на то оснований, и это все было элементом коммерческих договоренностей.

К слову, в последнее время обыски в компаниях и офисах СМИ в Украине участились. В ряде случаев правоохранители сообщали, что обнаружено ничего не было. Некоторые эксперты считают, что СБУ воссоздает систему, против которой выступает весь развитый мир. В частности, экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун считает, когда все функции распределены между различными органами, тогда есть гарантия, что не будут нарушены права, поскольку каждый будет контролировать и себя, и другого.