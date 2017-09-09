СБУ запретила известному российскому рэперу въезд в Украину

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Известному российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста) запретили въезд сроком на три года, сообщает в субботу "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ СБУ на запрос издания.

В августе сообщалось, что СБУ рассматривает вопрос о запрете Вакуленко на въезд в Украину из-за посещения Крыма.

"Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", — говорится в ответе СБУ.

Читайте также: Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

Ранее данные российского рэпера Басты были внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.