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    Культура

    СБУ запретила известному российскому рэперу въезд в Украину

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (401)

    (обновлено: )100
    Известный российский рэпер Баста стал персоной нон грата в Украине. Ему запретили въезд в страну на три года за посещение Крыма. Ранее его данные были внесены в базу "Миротворца".
    Рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Баста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Известному российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста) запретили въезд сроком на три года, сообщает в субботу "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ СБУ на запрос издания.

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    В августе сообщалось, что СБУ рассматривает вопрос о запрете Вакуленко на въезд в Украину из-за посещения Крыма.

    "Согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", — говорится в ответе СБУ.

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    Ранее данные российского рэпера Басты были внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

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