наверх
15.09.201717:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    У патрульной полиции появились новые функции

    (обновлено: )57812
    К компетенции Департамента патрульной полиции Украина отойдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины.
    Украинский патрульный
    facebook.com/sergii.knyazev

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения в Украине будет предоставлять патрульная полиция, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

    Национальная полиция Украины
    REUTERS Gleb Garanich
    Копы залетные. Новые патрульные со старыми замашками

    "К компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых для этого документов", — говорится в сообщении.

    Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок — Департамент патрульной полиции.

    На официальных ресурсах полиции будет размещена информация о графике проверок деятельности перевозчиков.

    Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые экзаменационные билеты по ПДД.

    Смотрите также: У ВСУ появились патрульные кабаны

    Напомним, в столице задержаны патрульные по подозрению в грабежах на вокзале.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Давид Саакашвили
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается