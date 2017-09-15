У патрульной полиции появились новые функции

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения в Украине будет предоставлять патрульная полиция, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"К компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых для этого документов", — говорится в сообщении.

Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок — Департамент патрульной полиции.

На официальных ресурсах полиции будет размещена информация о графике проверок деятельности перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые экзаменационные билеты по ПДД.

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Напомним, в столице задержаны патрульные по подозрению в грабежах на вокзале.