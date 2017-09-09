Авианосец США "Рональд Рейган" вышел на патрулирование из базы в Японии

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Авианосец 7-го флота США "Рональд Рейган" в пятницу, 8 сентября, покинул порт базирования Йокосука в Японии и вышел на плановое патрулирование.

Маршрут патрулирования не уточняется. В зону ответственности 7-го флота США входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.

В июне авианосец "Рональд Рейган" вместе с авианосцем "Карл Винсон" нес службу у берегов Корейского полуострова.

Выход в море произошел накануне 69-й годовщины образования КНДР, которая отмечается в субботу.

Напомним, северокорейская ракета во вторник, 29 августа, пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани масштабного конфликта.