В Черкассах задержанный патрульными мужчина начал есть землю

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Черкассах задержанный патрульными за нападение на женщину мужчина упал и начал есть землю, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"К патрульным обратилась перепуганная женщина в рваной одежде, которая рассказала о том, что по дороге в Черкассы ее согласился подвезти один из автомобилистов. Мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц. В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него 7600 долларов США. Водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожал убить. Потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины В Черкассах задержанный патрульными за нападение на женщину мужчина начал есть землю

После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто Сhevrolet Aveo выбрасывает из салона женские вещи и деньги.

Когда стражи порядка прибыли на место вызова, человек пригрозил им расправой, а затем — упал на землю и начал ее есть.

Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что возле кафе в Черкасской области взорвали гранату.