В Черкассах задержанный патрульными мужчина начал есть землю

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Черкассах задержанный патрульными за нападение на женщину мужчина упал и начал есть землю, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"К патрульным обратилась перепуганная женщина в рваной одежде, которая рассказала о том, что по дороге в Черкассы ее согласился подвезти один из автомобилистов. Мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц. В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него 7600 долларов США. Водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожал убить. Потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать", — говорится в сообщении.
После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто Сhevrolet Aveo выбрасывает из салона женские вещи и деньги.
Когда стражи порядка прибыли на место вызова, человек пригрозил им расправой, а затем — упал на землю и начал ее есть.
Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения.
Напомним, ранее сообщалось, что возле кафе в Черкасской области взорвали гранату.