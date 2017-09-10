Полиция вышла на ночное патрулирование возле пункта, где ожидается Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел сообщает, что вечером 9 сентября на ночное патрулирование возле пункта пропуска Краковец во Львовской области заступили патрульные полицейские и работники Яворовского районного отдела полиции.

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"Во время инструктажа правоохранителей ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также оперативное реагирование на правонарушения", – говорится в сообщении на Facebook МВД Украины.

По предварительной информации, завтра вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывание около трех тысяч человек, указывают правоохранители.

"Полицейских ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также на быстрое реагирование и пресечение правонарушений. В то же время Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия – соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми»" – указал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.