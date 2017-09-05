В Киеве задержаны патрульные по подозрению в грабежах на вокзале

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны пять полицейских по подозрению в грабежах и избиении граждан на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба городской прокуратуры.

"На центральном железнодорожном вокзале Киева проведена спецоперация по задержанию пяти работников патрульной службы, которые на протяжении длительного времени совершали нападения на путешествующих граждан и их ограбления", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, задержанные под разными предлогами доставляли в полицейские помещения граждан, которые путешествовали самостоятельно или находились в состоянии алкогольного опьянения.

"После чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также непомерное физическое насилие, грабили их. Обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи", — добавили в прокуратуре.

kyiv.gp.gov.ua В Киеве задержаны пять полицейских по подозрению в грабежах

В ведомстве отметили, что подозревают задержанных в причастности к десяти нападениям, которые были совершены с марта по сентябрь этого года.

Напомним, 30 августа вооруженное ограбление ювелирного магазина произошло в Вознесенке Николаевской области.