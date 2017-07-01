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    Общество

    В Украине ввели новые экзаменационные билеты по ПДД

    (обновлено: )57
    Все тесты можно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД и проверить свои знания. В этом году также планируют ввести фото- и видеофиксацию теоретических и практических экзаменов.
    Тесты на знание ПДД
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. С 1 июля экзамены для получения водительского удостоверения в Украине будут составлять по новым вопросам на знание Правил дорожного движения.

    Тесты на знание ПДД. Архивное фото
    фото из открытых источников
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    Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

    "С 1 июля будем с вами сдавать тесты по новым экзаменационным вопросам. Отныне все прозрачно и понятно, все вопросы отвечают категории, на которую вы будете сдавать, отсутствует несоответствие вопросов или низкое качество изображения на иллюстративных материалах, тесты актуализированы в соответствии с современной ситуацией на дорогах. Вопросы на тесты прошли впервые в Украине открытое онлайн-обсуждение", — написал он.

    Также, по словам Криклия, теперь в Украине все тесты можно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД (hsc.gov.ua) и проверить свои знания.

    "Обещаем в этом году ввести еще и фото- и видеофиксацию теоретических и практических экзаменов", — написал он.

    Ранее руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий сообщил, что в сервисных центрах МВД вводятся новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения (ПДД).

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