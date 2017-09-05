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    Аналитика и комментарии

    Копы залетные. Новые патрульные со старыми замашками

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (31)

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    Не перестают удивлять украинцев патрульные полицейские, которые за два года своего существования так и не научились ни нормально работать, ни правильно задерживать. А в свободное от работы время ни в чем не уступают тем, с кем борются в рабочее.
    Национальная полиция Украины
    REUTERS Gleb Garanich

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Ни справедливая критика, ни всенародное негодование действия патрульных не заставили ни их, ни их руководство исправить ситуацию. Более того заматеревшие патрульные, которых в народе называют копчики, продолжат так же безграмотно обращаться с гражданами, хамить им, брать взятки, бить служебные автомобили и в пьяном виде садиться за руль. И при том, что МВД не устает бороться за доверие населения и оказание услуг.

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    Нет препятствий для патрульных

    В понедельник, 4 сентября, в Харькове в районе восьми утра автомобиль БМВ на скорости врезался в столб. Погибла 23-летняя девушка пассажир. 29-летний водитель был доставлен в больницу. Как оказалось, за рулем машины с латвийскими номерами, попавшим в ДТП, был капрал Михаил из Киева. По данным активистов Police Control Ukraine в его наличие алкоголя в его крови было — 0,67 промилле. Патрульный работает в полиции больше года. Как заявили в полиции, он был не на службе.

    К сожалению, уже даже не удивляет информация о том, что патрульный полицейский разбил автомобиль. Удивляет только то, что это был не служебный Toyota Prius или же Mitsubishi Outlander. Из первых закупленных автомобилей Prius целыми и невредимыми остались единицы, так в эти выходные в Киеве на Борщаговке открыт счет на разбитые Mitsubishi Outlander. Патрульные разбили новенький автомобиль врезавшись в столб. И это при том, что вокруг этих машин сейчас идет разбирательство, потому что закуплены они были на 30% дороже рыночной стоимости. НАБУ насчитала, что должностные лица ГУ "ЦОП Национальной полиции Украины", учредителем которого является Нацполиция, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Нико Диамант", при содействии служебных лиц Министерства внутренних дел Украины, нанесли ущерб государственному бюджету в размере более 240 млн грн. С этим сейчас разбирается НАБУ, хотя могли это сделать еще до того, как руководство МДВ проводило закупки авто.

    До этого, под Житомиром патрульный преследуя нарушителя на повороте въехал в ограждение на Hyundai Sonata. В свое оправдание патрульные уверют, что у машины была неисправна ходовая и лысая резина.

    Система изменила под себя

    Если в МДВ воруют на высоком уровне, то что говорить о рядовых полицейских, которые уже давно занялись поборами. В Киеве в августе задержали двух сотрудников полиции Харьковщины, которые требовали деньги у столичного бизнесмена. Во время патрулирования в Красноградском районе Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль киевлянина. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его автомобиль, где якобы бы нашли запрещенное вещество. За не привлечение к уголовной ответственности они предложили уладить вопрос за 10 тысяч долларов. Бизнесмен повез их в Киев на своем автомобиле. Но киевлянин сумел сообщить коллегам об инциденте и, когда они приехали в Киеве, полицейских задержали.

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    Особый аппетит патрульных разыгрывается во время остановке автомобиля с пьяным за рулем, а этим сегодня грешат многие автолюбители. За не составление протокола требуют откупных. С одного водителя в Харьковской области патрульные хотели содрать 500 долларов и 11 тысяч гривен, на этом и погорели.

    По сей день, ради всеобщего народного одобрямс, все неприглядные истории с участием патрульных — тщательно скрываются. Теперь в сводках происшествий с участием сотрудников МВД фигурирует размытое — полицейский и редко когда удается узнать, с какого подразделения фигурант. Более того, в патрульной полиции есть указание: брать на на работу только с улицы, только патриотически настроенные кадры, только тех, кто в милиции не работал. Вот поэтому у нас такая патрульная полиция, которая ничего не умеет и учиться ничему не хочет.

    Одессит, пенсионер МВД, рассказал, что сегодня, при наявности мест в патрульной полиции перевестись туда сотруднику полиции с опытом работы — нереально. Во-первых, надо пройти круги ада — собеседование в Киеве, конкурс, тесты. Но и это не помогает, бывших тут же отсеивают, потому что позиция руководства Нацполиции не назначать на руководящие должности бывших сотрудников милиции.

    "Говорят, "совок" — херня. При "совке" ценили и использовали кадры в интересах государства. А при "дерьмократии" и "рехформах" те, которые знают работу, все нюансы и особенности — должны кому-то/что-то доказывать. И кому? Тем, которые полицейскую/милицейскую службу знают из телесериалов и голливудских интерпретаций?", - подчеркивает бывший милиционер.

    И еще одно немаловажное замечание, которое подметил бывший сотрудник полиции Сергей Сыроид.

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    "С патрульной полицией уже наигрались, о ней забили и сейчас они предоставлены сами себе. За красивым фасадом оказалась пустышка. Сегодня в патрульной полиции толковых полицейских можно по пальцам пересчитать, преобладающая масса ничего не знающих неучей, которая ни к чему не стремить. Только восторженные романтики вдохновленные лозунгами уже сдулись, покинули ряды полиции. Остались прагматики, которые уже знают как заработать использую значок и свое служебное положение. Что и следовало ожидать. Они пришли изменить систему, но система изменила их", — рассказывает Сергей Сыроид.

    МВД сегодня сбилось с курса, да они его и не прокладывали, поэтому происходящему удивляться не приходиться. Жалко только, что ведомство разваливают невежи и неучи.

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