В харьковский госпиталь поступили более 20 тысяч военных - Минобороны

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. С начала АТО около 20,5 тысячи военных поступили в госпиталь в Харькове, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"За время проведения АТО (военной операции в Донбассе — ред.) военные медики Харькова приняли на лечение около 20,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил и представителей других воинских формирований Украины. Из них около 5 тысяч прошли лечение в связи с боевыми травмами и более 3 тысяч — в связи с ранениями", — сказал Праута.

По его словам, специалисты военно-медицинского клинического центра северного региона в Харькове оказывают помощь силовикам, принимающим участие в боевых действиях в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.