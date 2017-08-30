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    Потерь среди военных за минувшие сутки в Донбассе нет - штаб АТО

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (98)

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    По данным силовиков, ополченцы продолжали единичные обстрелы позиций ВСУ, используя преимущественно стрелковое оружие. Всего позиции военных 21 раз подверглись обстрелам в течение минувших суток.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украинские военные обвинили ополченцев в 21 нарушении режима тишины в Донбассе за минувшие сутки.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

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    Сайт президента Украины
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    "Противник продолжал единичные обстрелы наших позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки… вооруженные формирования 21 раз открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) на странице в Facebook.

    Как сообщается, нарушения были зафиксированы в районе авдеевской промзоны и в районе Зайцево. На приморском направлении, по информации пресс-центра, обстрелы велись в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. На луганском направлении, отмечают украинские военные, сохранялась "тишина".

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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