В Запорожье запретили ночную продажу алкоголя

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Депутаты на заседании Запорожского городского совета в среду приняли решение о запрете ночной продажи алкоголя, сообщает местное издание "061.ua".

За решение об ограничении розничной продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 22.00 до 12.00 проголосовали 39 депутатов. Ограничение будет действовать во всех магазинах. В это время купить алкоголь можно будет только в ресторанных заведениях.

По ожиданиям депутатов-инициаторов проекта, ограничение продажи алкоголя должно снизить уровень преступности в городе, поскольку многие правонарушения, по их словам, происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева вслед за Киевским апелляционным хозсудом признал установленные Киевсоветом ночные ограничения на продажу алкоголя в стационарных учреждениях незаконными.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил запрет на продажу алкоголя ночью в июне. Киевсовет подал на это решение кассацию, однако это не останавливает действие решения апелляционной инстанции.

Ранее Верховный суд уже признал незаконность ночных ограничений продажи алкоголя.