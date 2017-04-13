Киевсовет подал апелляцию на отмену запрета продавать алкоголь ночью

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Киевский городской совет обжаловал решение суда об отмене запрета на продажу алкогольных напитков в столице в ночное время, сообщил руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко.

Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.

"Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение — будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23.00 до 10.00 не верю", — написал Бондаренко в четверг в Facebook.

Он уточнил, что запрет на продажу алкогольных напитков в городе ночью продолжает действовать, так как решение суда еще не вступило в силу и было обжаловано.

Бондаренко добавил, что киевский совет будет настаивать на сохранении запрета, так как это позволило в последнее время сократить уровень преступлений в городе, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.