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    Киевсовет подал апелляцию на отмену запрета продавать алкоголь ночью

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    Как сообщил руководитель аппарата Киевской горадминистрации Владимир Бондаренко, власти города будут настаивать на сохранении запрета, так как это позволило в последнее время сократить уровень преступлений в городе.
    Бутылки пива. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Киевский городской совет обжаловал решение суда об отмене запрета на продажу алкогольных напитков в столице в ночное время, сообщил руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко.

    Адвокат Иван Либерман
    Иван Либерман, facebook
    Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

    Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.

    "Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение — будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23.00 до 10.00 не верю", — написал Бондаренко в четверг в Facebook.

    Он уточнил, что запрет на продажу алкогольных напитков в городе ночью продолжает действовать, так как решение суда еще не вступило в силу и было обжаловано.

    Бондаренко добавил, что киевский совет будет настаивать на сохранении запрета, так как это позволило в последнее время сократить уровень преступлений в городе, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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