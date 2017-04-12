Суд обязал власти Киева отменить запрет на продажу алкоголя ночью

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Киевский хозяйственный суд обязал городской совет отменить запрет на продажу алкогольных напитков в столице ночью, сообщается на странице Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета в Facebook.

"Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения…"Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г.ороде Киеве" с 23.00 до 10.00 часов", — говорится в сообщении.

Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли украинской столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00.