Алкоголь в Киеве ночью продавать будут. Когда? Мнение юриста

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью. Отмечается, что это решение нарушает закон о защите экономической конкуренции. Поскольку ограничения на торговлю предусмотрено в стационарных объектах торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства, например, кафе, баров и заведений общественного питания.

Тем временем Киевсовет подал апелляцию на это решение суда, и обещают в этом вопросе бороться до конца.

Юридический аспект этого вопроса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Столична влада каже, що з юридичної точки зору, акти органів місцевого самоврядування можуть скасовуватися в порядку адміністративного судочинства. Чому рішення тоді скасовує Господарський суд?

— На жаль, тут питання в чому? Що от та особа, яка прокоментувала, вона досить некомпетентна, мабуть. Бо це ж не Київрада коментує, це коментує певний депутат. Який, мабуть, не має юридичної освіти, чи має, але не досить фахово в цьому розбирається. Питання тут стоїть в тому, що господарським судам, це виключно їх юрисдикція, саме вирішення спорів, що стосується антимонопольного законодавства. І в даному випадку мова йшла саме про припис АМКУ стосовно того, що Київрада прийняла незаконне рішення, яке порушує законодавство України про економічну конкуренцію. І цей припис робив АМКУ. Спори, що стосуються цих питань, пов'язаних з АМКУ, розглядають виключно господарські суди. Тому порушень тут ніяких нема. І особа, яка це коментує, просто не є компетентною в цьому питанні.

То зараз діє закон на заборону продажу алкоголю або рішення суду на його скасування? Або вони одночасно чинні?

— Що стосується МАФів, ще в листопаді минулого року таке незаконне рішення міської влади було скасовано, тому що це не є компетенція міської влади — встановлювати таке обмеження. І це відомо і міській владі також. Можемо взяти той же мораторій на вивіз лісу, тут вони чомусь посилаються, що це не їх компетенція, вводити такий мораторій місцевими владами, однак стосовно заборони алкоголю вони вводять. Що стосується споживача, то знову ж таки, відповідно до законодавства і процесуальних кодексів, рішення суду набирає сили через десять днів, якщо воно не оскаржено в апеляційному порядку. На сьогоднішній день, я так розумію, ще десять днів не пройшло, і міська влада чи певні представники міської влади заявляють, що вони будуть оскаржувати його в апеляційному порядку. Тобто можна почекати ці десять днів, якщо Київрада подасть апеляційну скаргу, відповідно це рішення ще не набрало законної сили, і цей незаконний мораторій, антиконституційний, все ж таки продовжує працювати. І тільки після рішення апеляційного суду, яке набирає сили відразу з моменту його проголошення, він скасовується.

При цьому всі ці пояснення представників міської влади, що їх ніхто не може зобов'язати виконати рішення суду, є також досить маніпулятивними і свідчать про невелику обізнаність українським законодавством. Відповідно до Конституції України, рішення судів є обов'язковим для виконання всіма. І у разі якщо місцеві депутати, хоч їх там 80, хоч 100, хоч 200, хоч тисяча людей буде, не будуть виконувати рішення суду, є відповідна кримінальна відповідальність. У зв'язку з цим, якщо вони його не виконають, буде відкрите відповідне кримінальне провадження, а з огляду на це, повинні будуть провести і перевибори в міську раду, в зв'язку з тим, що всі депутати будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому отаке зухвале нехтування нормами закону може зіграти досить таку злу шутку з цими особами, які так зухвало плюють на рішення судів і на закон.

За чиєю ініціативою має відкриватися це кримінальне провадження? Воно автоматично відкривається, чи хтось має подати позов?

— Ні, це не буде поданий позов, це відповідно державний виконавець, якому передано на виконання це судове рішення, у разі якщо не буде виконано це судове рішення і міська рада буде ухилятися від його виконання, він звертається з відповідним поданням до правоохоронних органів. У даному випадку — до органів поліції, яка зобов'язана порушити кримінальну справу, відповідно її розслідувати, і притягнути винних осіб до відповідальності.

А що робити продавцям алкоголю вночі? Кого слухати, щоб не отримати проблем?

— Наразі, так як рішення суду ще не набрало законної сили, то продавати вони не мають можливості. Тому я би не радив би зараз цим займатися. А якщо пройде десять днів, і міська рада не подасть відповідну апеляційну скаргу, то вони спокійно можуть продовжувати продавати вночі алкоголь.

Скасування заборони на продажу алкоголю вночі в ефірі "ГС" прокоментував також член комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Владислав Михайленко.

Чи є конкретні результати дії цієї заборони? Може, стали менше пити, чи злочинність знизилася чи скарг стало менше?

— Заборона на продаж алкоголю вночі не діяла, а діє, бо вона продовжує діяти. Що стосується позитивного ефекту, то він, безумовно, є. По-перше, експертами вже доведено і 150 разів сказано про те, що економічних втрат, по суті, немає, тому що 90-95% підакцизної продукції купується саме в світлий час доби. Що стосується позитивного соціального ефекту, то дійсно ми бачимо зі статистики, що впала кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп'яніння вночі…

Яка приблизно статистика?

— У нас нема офіційної статистики чому, тому що у поліції немає такої можливості, зробити вибірку саме в нічний час по магазинам і т.д. Але ми можемо проаналізувати просто те, що у нас знаходиться під очима, те, що ми бачимо під своїми вікнами. От у мене не співають під вікнами пісень. От зараз стало тепліше, і в цю пору року, зазвичай, у мене під вікнами цілими ночами, особливо п'ятниця-субота, співали пісень люди, які в сусідньому магазині купляли алкоголь. Зараз цього не відбувається. Це помітили багато киян. Кияни кажуть про те, що стало менше викликів поліції вночі. Викликів в магазини, коли одна компанія прийшла вночі за добавкою, інша компанія прийшла, щось між собою не поділили, побилися. Раніше було нормою виклик поліції в нічний час, через день, два, три, чотири чи навіть п'ять разів на тиждень це відбувалося, це було нормою. Зараз це поодинокі випадки. Тобто позитивний соціальний ефект величезний, неоціненний.

Вам не здається, що офіційна статистика знадобилася б Київраді у судах і т.д.? РИА Новости Украина Самые полезные весенние напитки

— Аргумент у Київради найбільший, це схвальні відгуки киян щодо проектів рішень. Я регулярно спілкуюсь з людьми, регулярно буваю на окрузі, спілкуюсь з виборцями, і якщо продавчиня в магазині, яка спочатку мені, коли ми ініціювали зазначений проект рішення, казала що що ж ти наробив, у мене тепер премії не буде, то зараз вона мені каже, що слухай, який ти все ж таки молодець, що ти наперед бачив, у нас тепер вночі немає бійок, у нас тепер не страшно, вибачте, за гуманітарними потребами своїми ніхто вранці не бігає під стіни магазину і т.д. Тобто це найбільше, найкраще підтвердження, ніж будь-які статистичні сухі цифри. Найкраще підтвердження позитиву від цього рішення, це думка киян.

Які подальші дії будуть у судах у Київради?

— Коли рішення офіційно надійде на адресу Київради, згідно з чинним законодавством, його вивчать юристи Київради, і швидше за все, що буде апеляційна скарга, потім залежно від рішення апеляційної інстанції, швидше за все, чи Київрада, чи інша сторона будуть подавати касаційну скаргу. Тобто звичайний порядок дій, як при будь-якому судовому процесі. Тому що це рішення тільки першої інстанції, це рішення більш того господарського суду, який не може скасовувати рішення місцевих рад, і більше того, він про зобов'язання Київради скасувати рішення. Тобто суд говорить про те, що депутати мають проголосувати проти рішення, яке вони прийняли. Зрозуміло, що депутати за це голосувати не будуть.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.

А народный депутат Олег Медуница в эфире "ГС" пояснил, что законопроект о запрете продажи спиртных напитков в ночное время вызван частыми жалобами граждан, в дворах которых по ночам распивают алкоголь.