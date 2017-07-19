Запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью снова признали незаконным

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Окружной админсуд Киева вслед за Киевским апелляционным хозсудом признал установленные Киевсоветом ночные ограничения на продажу алкоголя в стационарных учреждениях незаконными, сообщил юрист Владислав Билоцкий, выступавший стороной в процессе.

"Окружной суд вынес решение в нашу пользу в деле, которым решение Киевсовета признано не соответствующим закону. Оно еще не вступило в законную силу, еще предстоит апелляция. Я думаю, что Киевсовет будет подавать апелляцию, которую примерно в сентябре-октябре суд рассмотрит. Также я думаю, что в итоге будет принято решение в нашу пользу", — заявил Билоцкий в комментарии УНН .

По его прогнозам, приблизительно с октября запрет на продажу алкоголя в супермаркетах и ​​на заправках будет отменен окончательно.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил запрет на продажу алкоголя ночью в июне. Киевсовет подал на это решение кассацию, однако это не останавливает действие решения апелляционной инстанции.

Ранее Верховный суд уже признал незаконность ночных ограничений продажи алкоголя.