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    Запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью снова признали незаконным

    (обновлено: )11
    Окружной админсуд Киева признал ночные ограничения на продажу алкоголя незаконными. По прогнозам юриста Владислава Билоцкого, с октября запрет на продажу алкоголя в супермаркетах и ​​на заправках будет отменен окончательно.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Окружной админсуд Киева вслед за Киевским апелляционным хозсудом признал установленные Киевсоветом ночные ограничения на продажу алкоголя в стационарных учреждениях незаконными, сообщил юрист Владислав Билоцкий, выступавший стороной в процессе.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Окружной суд вынес решение в нашу пользу в деле, которым решение Киевсовета признано не соответствующим закону. Оно еще не вступило в законную силу, еще предстоит апелляция. Я думаю, что Киевсовет будет подавать апелляцию, которую примерно в сентябре-октябре суд рассмотрит. Также я думаю, что в итоге будет принято решение в нашу пользу", — заявил Билоцкий в комментарии УНН .

    По его прогнозам, приблизительно с октября запрет на продажу алкоголя в супермаркетах и ​​на заправках будет отменен окончательно.

    Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил запрет на продажу алкоголя ночью в июне. Киевсовет подал на это решение кассацию, однако это не останавливает действие решения апелляционной инстанции.

    Ранее Верховный суд уже признал незаконность ночных ограничений продажи алкоголя.

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