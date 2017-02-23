Депутат Киевсовета: отмена запрета на продажу алкоголя ночью - маловероятна

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 23 февраля, Киевсовет рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольных напитков в ночное время. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. При этом еще в конце прошлого года Антимонопольный комитет признал незаконным решение столичной администрации о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 утра. Там считают, что такое нововведение нарушает закон "О защите экономической конкуренции". На обжалование этого решения Киевсовету давалось два месяца, и срок уже истек.

Свои прогнозы относительно снятия запрета на продажу алкоголя ночью в эфире радиостанции "Голос Столицы" сделал депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

"Судя по настроению в зале, которое было, когда принимали это решение, навряд ли оно будет отменено. Я очень маленькую вероятность на это отдаю", — отметил он.

Башлаков также пояснил, почему АМКУ отменил данное решение Киевсовета.

"На сегодняшний день все это регулируется законом "Об обороте этилового спирта", это — национальный закон, и Антимонопольный комитет и суды данное решение Киевсовета отменяют, потому что у Киевсовета нет таких полномочий — устанавливать график продажи алкоголя, т.е. национальное законодательство не дает полномочий", — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что парламент принял изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты, соответствующее решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.