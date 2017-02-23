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    Депутат Киевсовета: отмена запрета на продажу алкоголя ночью - маловероятна

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    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (160)

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    Зампредседателя комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков в эфире ГС заявил, что на сегодняшний день этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обороте этилового спирта".
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 23 февраля, Киевсовет рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольных напитков в ночное время. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. При этом еще в конце прошлого года Антимонопольный комитет признал незаконным решение столичной администрации о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 утра. Там считают, что такое нововведение нарушает закон "О защите экономической конкуренции". На обжалование этого решения Киевсовету давалось два месяца, и срок уже истек.

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    Иван Либерман, facebook
    Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

    Свои прогнозы относительно снятия запрета на продажу алкоголя ночью в эфире радиостанции "Голос Столицы" сделал депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

    "Судя по настроению в зале, которое было, когда принимали это решение, навряд ли оно будет отменено. Я очень маленькую вероятность на это отдаю", — отметил он.

    Башлаков также пояснил, почему АМКУ отменил данное решение Киевсовета.

    "На сегодняшний день все это регулируется законом "Об обороте этилового спирта", это — национальный закон, и Антимонопольный комитет и суды данное решение Киевсовета отменяют, потому что у Киевсовета нет таких полномочий — устанавливать график продажи алкоголя, т.е. национальное законодательство не дает полномочий", — сказал депутат.

    Ранее сообщалось, что парламент принял изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты, соответствующее решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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