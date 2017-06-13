Власти Киева запретят продажу алкоголя в МАФах

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской совет разработал дополнительный проект решения о запрете продажи алкоголя в МАФах, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Как стало известно, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения, которым предлагается убрать функционал о продаже любых алкогольных напитков во временных сооружениях. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тонике, и всех спиртосодержащих напитках.

"В процессе подготовки проекта решения мы обнаружили, что долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому, фактически, выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы действующее законодательство нарушаем. То есть цель проекта решения — урегулирование этой коллизионной ситуации", — сказал автор проекта решения Киевсовета, депутат Владислав Михайленко.

Ожидается, что проект решения также должен положительно повлиять на комфорт киевлян, поскольку обеспечит борьбу с так называемыми "разливайками".

Напомним, 6 июня вступило в законную силу решение суда, согласно которому Киевский городской совет обязан отменить запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков в ночное время.