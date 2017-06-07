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    Подростки из Одесской области впали в алкогольную кому после выпускного

    (обновлено: )30720
    Когда молодые люди пришли в себя, они рассказали сотрудникам полиции, что вместе с одноклассниками отмечали выпускной и пили вино на скамейке на одной из улиц города.
    Детская больница
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Одесской области двое подростков оказались в больнице в состоянии алкогольной комы. Как выяснилось, в тот день молодые люди выпивали по случаю своего выпускного, сообщили в отделе коммуникаций Одесской областной полиции.

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    "Двоих подростков госпитализировали в Измаильскую городскую больницу в состоянии алкогольной комы", – говорят в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

    Когда молодые люди пришли в себя, они рассказали сотрудникам полиции, что вместе с одноклассниками отмечали выпускной и пили вино на скамейке на одной из улиц города. Через какое-то время школьникам стало плохо, и друзья вызвали им скорую помощь.

    "За распитие спиртных напитков в общественных местах на них составили административные протоколы. Подросткам грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа", – говорят копы.

    В полиции напоминают, что в случае составления административных протоколов за распитие алкоголя в общественных местах, несовершеннолетних сразу ставят на учет в наркодиспансер. Если подросток попался дважды, его ставят на учет в отдел полиции и заводят учетно-профилактическое дело.

    Напомним, во вторник вступило в законную силу решение суда, согласно которому Киевский городской совет обязан отменить запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков в ночное время.

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