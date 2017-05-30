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    Ученые назвали любимую музыку и фильмы наркозависимых и алкоголиков

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    Наркозависимые любят послушать Radiohead, The Cure, Depeche Mode, The Smiths и Arctic Monkeys. Среди самых любимых фильмов американских алкоголиков чаще всего можно встретить "V — значит вендетта" и "Святые из трущоб".
    Гитарист. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Ученые американского Корнелльского университета выяснили, какую музыку и кино любят люди с зависимостями в США, сообщает platfor.ma.

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    По данным исследователей, потребители наркотиков любят послушать эти музыкальные группы: Radiohead, The Cure, Depeche Mode, The Smiths и Arctic Monkeys. Среди самых любимых фильмов американских алкоголиков чаще всего можно встретить "V — значит вендетта" и "Святые из трущоб".

    "Мы показываем, как методы внедренного машинного обучения могут быть полезны для создания эффективных систем обнаружения использования веществ у пользователей на основе социальных медиа, — отмечают авторы исследования. — Поскольку об употреблении веществ получить данные в больших количествах трудно, поэтому чтобы максимизировать производительность системы, мы рассмотрим различные методы машинного обучения и воспользуемся большим количеством неконтролируемых данных в социальных медиа".

    К своим результатам авторы пришли с помощью созданной ими системы машинного обучения, проанализировав "лайки" англоязычных пользователей более 150 тыс. американских профилей Facebook.

    Напомним, в Кувейте таможенниками был пойман почтовый голубь, которого использовали драгдилеры для переправки наркотиков из Ирака.

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