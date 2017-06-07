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    Апелляция не поможет, в Киеве алкоголь ночью продавать не будут – юрист

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    Адвокат Владислав Белоцкий подчеркнул в эфире "ГС", что после решения Хозяйственного суда о снятии ограничений на продажу алкоголя в столице, должно быть принято еще отдельное решение Киевсовета.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Киеве сняли запрет на продажу алкоголя в ночное время. 6 июня вступило в силу соответствующее решение Хозяйственного суда.

    Суд постановил, что решение Киевсовета о запрете продавать ночью алкогольные напитки противоречит условиям конкуренции и ограничивает самостоятельность предприятий.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Алкоголь в Киеве ночью продавать будут. Когда? Мнение юриста

    Решение суда прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Владислав Белоцкий, который принимал непосредственное участие в судебном разбирательстве.

    Насколько решение Хозяйственного суда является обязательным? И может ли Киевсовет его не выполнять?

    — Ситуация следующая, вчера апелляция была по делу, по  иску Антимонопольного комитета. Мы сопровождаем там немножко другое дело в окружном суде, и немножко там другая формулировка исковых требований. То дело, которое вчера вступило в законную силу, там суть юридическая в том, что оно автоматически не дает права супермаркетам продавать алкоголь.  То есть после него должно еще быть отдельное решение на сессии Киевсовета, и если они смогут собраться, если они проголосуют за эту отмену, как их обязал суд, только после этого, фактически, супермаркетам и заправкам можно будет продавать алкоголь. Пока, к сожалению, этого нет.

    То есть на сегодняшний день есть два судебных разбирательства по этому поводу?

    — Их на самом деле, если я не ошибаюсь, порядка пяти.

    А есть ли какие-то прогнозы, когда стоит ожидать остальных решений?

    — У нас суд ушел в  так называемое письменное производство, прошло уже практически полгода, и решения никакого нет ни в нашу пользу, ни, скажем так, в пользу Киевсовета, чтобы мы могли его обжаловать. Мы ждем. Когда оно будет готово, нам отвечают: еще не скоро.

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    Запрет на продажу алкоголя ночью остается в силе?

    — Да, все верно. У нас, конечно, есть институт уголовного права, который предусматривает ответственность  за неисполнение судебного решения. Но, честно говоря, я, как юрист, не  вижу в этом уголовном деле  никакой перспективы, потому что, фактически, несколько десятков депутатов могут не прийти на этот Киевсовет, и против каждого из них за неголосование нужно будет возбуждать это уголовное дело.

    Евгений Черняк
    wikipedia
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    А могут ли, например, предприниматели либо сети супермаркетов требовать от КГГА или Киевсовета некой компенсации убытков, основываясь на этом решении хозяйственного суда?

    — Я думаю, в принципе, да. Это возможно.

    Но на сегодняшний день таких исков нет?

    — Насколько мне известно, нет.

    Ранее адвокат Иван Либерман и замглавы комиссии Киевсовет по вопросам торговли Денис Попов в эфире "ГС" прокомментировали решение Верховного суда  о незаконности запрета на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.

    Также экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.

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