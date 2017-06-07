Апелляция не поможет, в Киеве алкоголь ночью продавать не будут – юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве сняли запрет на продажу алкоголя в ночное время. 6 июня вступило в силу соответствующее решение Хозяйственного суда.

Суд постановил, что решение Киевсовета о запрете продавать ночью алкогольные напитки противоречит условиям конкуренции и ограничивает самостоятельность предприятий.

Решение суда прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Владислав Белоцкий, который принимал непосредственное участие в судебном разбирательстве.

Насколько решение Хозяйственного суда является обязательным? И может ли Киевсовет его не выполнять?

— Ситуация следующая, вчера апелляция была по делу, по иску Антимонопольного комитета. Мы сопровождаем там немножко другое дело в окружном суде, и немножко там другая формулировка исковых требований. То дело, которое вчера вступило в законную силу, там суть юридическая в том, что оно автоматически не дает права супермаркетам продавать алкоголь. То есть после него должно еще быть отдельное решение на сессии Киевсовета, и если они смогут собраться, если они проголосуют за эту отмену, как их обязал суд, только после этого, фактически, супермаркетам и заправкам можно будет продавать алкоголь. Пока, к сожалению, этого нет.

То есть на сегодняшний день есть два судебных разбирательства по этому поводу?

— Их на самом деле, если я не ошибаюсь, порядка пяти.

А есть ли какие-то прогнозы, когда стоит ожидать остальных решений?

— У нас суд ушел в так называемое письменное производство, прошло уже практически полгода, и решения никакого нет ни в нашу пользу, ни, скажем так, в пользу Киевсовета, чтобы мы могли его обжаловать. Мы ждем. Когда оно будет готово, нам отвечают: еще не скоро.

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Запрет на продажу алкоголя ночью остается в силе?

— Да, все верно. У нас, конечно, есть институт уголовного права, который предусматривает ответственность за неисполнение судебного решения. Но, честно говоря, я, как юрист, не вижу в этом уголовном деле никакой перспективы, потому что, фактически, несколько десятков депутатов могут не прийти на этот Киевсовет, и против каждого из них за неголосование нужно будет возбуждать это уголовное дело.

А могут ли, например, предприниматели либо сети супермаркетов требовать от КГГА или Киевсовета некой компенсации убытков, основываясь на этом решении хозяйственного суда?

— Я думаю, в принципе, да. Это возможно.

Но на сегодняшний день таких исков нет?

— Насколько мне известно, нет.

Ранее адвокат Иван Либерман и замглавы комиссии Киевсовет по вопросам торговли Денис Попов в эфире "ГС" прокомментировали решение Верховного суда о незаконности запрета на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.

Также экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.