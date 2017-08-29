Иудейский Новый год: полиция готовится к наплыву паломников в Умань

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В этом году в Умани в честь иудейского Нового года ожидаются более 30 тыс человек из как минимум 20 стран. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

С 20 по 21 сентября в Умани состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю Украина готовится принять более 30 тыс человек из более чем 20 стран мира.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, общественный порядок будет обеспечивать полиция вместе с сотрудниками Нацгвардии. В этом году для обеспечения публичной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также по меньшей мере 15 сотрудников полиции государства Израиль. Также в охране общественного порядка будет задействован новый подраздел — тактическая полиция, основная задача которой — обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий.

Князев подчеркнул снижение количества правонарушений и повышение лояльности граждан в предыдущие годы. "В прошлом году не было зафиксировано существенных правонарушений. Более того, мы отслеживаем экономический бум и развитие отношений между местными жителями и паломниками во время празднований", — отметил он.

Посол государства Израиль в Украине Елиав Белоцерковски в свою очередь поблагодарил за плодотворное сотрудничество. "Оно символизирует успешное партнерство между Украиной и Израилем в целом. Наше взаимодействие с Национальной полицией всегда на высшем уровне. Мы ценим то, что вы делаете для паломников, и рассчитываем на вас в этом году", — сказал он.

Напомним, в декабре прошлого года произошло нападение на синагогу в Умани.