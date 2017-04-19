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    Точка зрения

    Экс-замминистра Уманский о самом страшном в Пенсионной реформе

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    Экс-первого заместителя министра финансов Украины Игоря Уманского пугают общие фразы о необходимости Пенсионной реформы как таковой на фоне тотальной "тишины" о сути этой реформы.
    Игорь Уманский
    Игорь Уманский в Facebook

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявил, что проект Пенсионной реформы будет опубликован сразу же после майских праздников.

    Проведение реформы является одним из ключевых условий Международного валютного фонда. Украинцы больше всего опасаются повышения пенсионный возраст. Власти утверждают, что этого не случится. Однако это не означает, что фактический возраст выхода на пенсию не увеличится.

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    "Что самое странное и страшное в грядущей Пенсионной реформе? Нет, не гипотетическое повышение пенсионного возраста. Вот что реально пугает, так это "общие фразы об необходимости реформы как таковой на фоне тотальной "тишины" о сути этой реформы.

    Ни экспертное, ни проф сообщество не то что не "вовлечено в обсуждение", оно не имеет ни малейшего представления о столь значимых потенциальных изменениях как для финансово-экономической, так и для социальной сфер", — написал экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский на своей странице в Facebook.

    Уманский глубоко убежден, что рассчитывать на "супер профи от правительства, которые быстро и тайно все представят и "протянут" через парламент" просто опасно.

    "Необходима публичная дискуссия. И лишь в случае нахождения публично-профессионального консенсуса о наличии баланса в социальном и финансовом аспектах — выносить на широкую разъяснительную кампанию. И лишь по результатам оных действий — вносить в парламент", — считает экс-чиновник.

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