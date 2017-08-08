Еврейский вопрос украинских националистов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сразу два громких недавних интервью подняли в Украине тему национализма и еврейского вопроса. Первое – главы МИД Польши Витольда Ващиковского, второе – директора Института Иудаики Юлии Смилянской.

"В Европу – без Бандеры"

Глава польского внешнеполитического ведомства рассказал, что Польша ждет возможности возобновить дискуссию об УПА, но по-прежнему готова сотрудничать и поддерживать Украину. По его словам, роста национализма, в том числе антипольского, в Украине нет, но она "безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма". Ващиковский также добавил, что это “нормальная тенденция”.

При этом глава польского МИД заявил, что "члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в холокосте".

А еще раньше в интервью изданию wPolityce Ващиковский заявил, что Польша протестует против потенциального вступления Украины в состав Европейского Союза, если в стране не будут решены исторические вопросы и вопросы прав польского меньшинства.

"Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, – исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой вы в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо", – сказал глава МИД Польши.

Напомним, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям страны.

Мифы и герои

Другое резонансное интервью – разговор с директором Института Иудаики Юлией Смилянской, которая более 20-ти лет занимается исследовательскими и образовательными проектами, связанными с историей Холокоста.

Смилянская рассказывает, что именно на украинских землях нацисты начали убивать людей сотнями тысяч, а также сообщает, что газета "Украинское слово" (где сотрудничала, в частности, поэтесса, активистка ОУН Олена Телига) "была абсолютно коллаборационистской, полностью поддерживала политику нацистов, печатала речи Гитлера и статьи Геббельса. Практически в каждом из 81 номера этой газеты были антисемитские публикации".

"Через несколько дней после расстрелов в Бабьем Яру, в октябре 1941 года, вышла заметка о том, что в Киеве еще остались евреи, которые скрываются под видом армян, грузин, русских, украинцев, и что каждый патриот Украины, узнав об этом, должен немедленно сообщить… Был дан адрес, по которому надо сообщать… Это факт", – рассказала директор Института Иудаики.

"Поэтому руководители ОУН проиграли в современном мире"

Интервью Смилянской и реакцию на него на своей странице в Facebook прокомментировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Вы только посмотрите, как современных деятелей ОУН корёжит от самой мысли, что в Бабьем Яре будет Мемориальный центр Холокоста! Глава ОУН Богдан Червак "не сомневается, что сооружение мемориала жертвам Холокоста будет использовано для очернения Олены Телиги и героев ОУН". … Червак считает, что Смилянская ставит на украинцев клеймо колаборационистов. "Какие "колаборационисты", когда в 1941 году украинцы не имели своего государства, а только боролись за него как могли", — патетически восклицает он. Так вот, скажу без пафоса и передергивания. Украинцы – это не малочисленная группа антисемитов из ОУН, которые пытались говорить от имени всех украинцев. Украинцы – это миллионы героев, которые победили нацизм.

Руководители и члены ОУН обеих фракций запятнали себя сотрудничеством с нацистским режимом, распространением идеологии ненависти к другим народам – не к каким-то мифическим евреям и полякам, а к своим непосредственным соседям и со-гражданам, моральной и практической поддержкой Холокоста, этническими чистками, убийством и террором мирного населения.

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Именно поэтому они проиграли и поэтому в современном мире, который сделал выводы из Холокоста и других геноцидов, нет будущего у тех, кто пытается возродить эту идеологию", – написал Долинский.

Проблемы в экономике – "во всем виноваты евреи"

В целом же проблема антисемитизма в Украине ощущается сегодня все острее, рассказал РИА Новости Украина политик, экс-министр траспорта и вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко.

"И мне, как человеку, который отвечал в Европейском конгрессе за критический менеджмент и безопасность, ощущается каждый день. Причем, мне кажется, порой идет целенарпавленная работа по перемещению вектора недовольства происходящим, экономической ситуацией. Не буду указывать парламентом – всей властью, но идет попытка, она всегда удобна, перевод в еврейский вопрос", – сказал Червоненко.

По его мнению, "очень много разжигает Институт национальной памяти, который отказывается воспринимать объективные вещи". Предложение Червоненко – власти следовало бы принести какие-то извинения и "закрыть навсегда этот вопрос".

"Потому что мы украинцы, мы здесь родились, здесь наши прадеды, могилы. (А сейчас) все громче, особенно когда говоришь правду в глаза, звучат лозунги: "Убирайтесь отсюда, мы вас, жидов, перережем". Понятно, что 21 век, но поймите, у нас чип газовых камер зашит на ДНК-уровне. И мы понимаем, что это, если мы хотим в Европу, мы хотим или не хотим, но если мы хотим быть цивилизованной страной, тем более в моем понимании средней – между Востоком, Россией и Западом, – достойной, независимой страной, с этим надо решительно бороться", – заявил политик.

Он также сообщил, что сейчас разгорается огромный скандал, когда известные бизнесмены украинского происхождения – которые родились в Украине, – Фридман, Хан и другие, собирают большие деньги на мемориал Холокоста, "и звучат уже голоса, что деньгами будем рулить мы".

"Все смеются, но это смех сквозь слезы. И начинается: "Пусть за эти деньги (поставят памятники) Телиги и ОУН-овцев, но к примеру у той же Телиги и ОУН были откровенные не только призывы, но и участие в полицейских акциях. Вот такая реакция… Мне кажется, что порой сознательно хотят нас отвлечь от реалий – это очень вредит Украине, моей родине", – подытожил Червоненко.