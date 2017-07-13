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    Фотоленты

    Смертельное ДТП в Черкассах: экс-мэр Умани въехала в ряд машин

    (обновлено: )72
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    facebook.com/konstantin.protsenko
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    Константин Проценко/Facebook
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    Константин Проценко/Facebook
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017.
    ТСН
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    Константин Проценко/Facebook
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017
    Константин Проценко/Facebook

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    ДТП в Черкассах, 12 июля 2017

    Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий "узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета", сообщает ТСН.

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    Согласно сообщению, сначала 74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе. 

    "После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, которую не удалось спасти. Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными – у них переломы ног", — говорится в сюжете.

    По данным очевидцев, после этого она начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства.

    При этом женщина отказалась давать показания полицейским. Она пожаловалась на плохое самочувствие, и ее доставили в больницу.

    О том, что за рулем Suzuki была Валентина Артюх, пишет также местный сайт Кропива.

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