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    Происшествия

    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (80)

    (обновлено: )15301
    Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование.
    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей
    полиция Черкасской области в Facebook

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Сценическое оборудование упало на детей в городе Умань Черкасской области во время концерта по случаю Дня Независимости Украины, шестеро пострадали, сообщила пресс-служба областной полиции.

    полиция Черкасской области в Facebook
    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей

    "Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    полиция Черкасской области в Facebook
    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей

    По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований законодательства об охране труда".

    Украина в четверг празднует День Независимости, в Киеве прошел военный парад.

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