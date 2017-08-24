КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Сценическое оборудование упало на детей в городе Умань Черкасской области во время концерта по случаю Дня Независимости Украины, шестеро пострадали, сообщила пресс-служба областной полиции.

полиция Черкасской области в Facebook Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

полиция Черкасской области в Facebook Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей

По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований законодательства об охране труда".

Украина в четверг празднует День Независимости, в Киеве прошел военный парад.