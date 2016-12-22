Минкульт осудил нападение на синагогу в Умани

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины осудило нападение на синагогу в Умани и выразило обеспокоенность актом вандализма.

Полиция Черкасской области ранее сообщила, что завела дело по статье "хулиганство" после того, как неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила Нахмана — одного из основателей хасидизма. Позже полиция переквалифицировала нападение на синагогу на статью о расовой и религиозной дискриминации. Израильские политики назвали инцидент примером "уродливого антисемитизма", призвав власти в Украине найти виновных и обеспечить охрану объекта.

"Министерство культуры Украины категорически осуждает любые проявления религиозной и национальной нетерпимости! В частности, оно глубоко обеспокоено указанным актом вандализма на могиле цадика Нахмана, осуждает это проявление нетолерантности и неуважения к религиозным святыням, выражает убеждение, что это событие будет должным образом расследовано правоохранительными органами, а виновники будут привлечены к надлежащей ответственности", — говорится в заявлении Министерства, обнародованном его пресс-службой в четверг.

Вместе с тем в ведомстве выразили поддержку и солидарность с верующими, принадлежащими к сообществу брацлавских хасидов, и всеми иудейскими объединениями Украины и мира.