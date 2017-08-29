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    Общество

    В керченском проливе досрочно возобновили судоходство

    (обновлено: )24970
    Ограничение на судоходство в Керчь-Еникальском канале в районе строительства моста через Керченский пролив вводилось с 27 августа до 00:00 30 августа.
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменяет запрет на движение судов в Керченском проливе с 18.00 29 августа, передал инфоцентр "Крымский мост".

    Ограничения были связаны с транспортировкой и установкой первой железнодорожной арки на опоры моста.

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    "Отменить действие распоряжения капитана морского порта Керчи от 25 августа 2017 г. № АБ-90-р "О запрещении плавания в запретном районе в районе строительства мостового перехода через Керченский пролив" с 18.00 местного времени 29 августа 2017 г.", — говорится в распоряжении капитана.

    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив

    Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам высотой 35 метров. Поздно вечером в понедельник начался подъем арки с помощью мощных домкратов. Утром во вторник арка была поднята до проектной высоты, началось ее закрепление на опорах.

    Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали арку, вернулись к керченскому берегу для проверки и переоборудования. После процедур будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение — автодорожная арка весом в 5 тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина направила жалобу в Международный арбитражный суд из-за того, что после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.

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    Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

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