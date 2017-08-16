Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

В сети опубликованы новые фото из Керченского пролива, по которым можно говорить о скорых темпах и масштабах работ по строительству моста из России в Крым. Снимки опубликовал сайт "Крым.Реалии".

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Экипаж около 5 тыс человек работает круглосуточно над проектом, который начался в мае 2015 года, заявляют российские власти.

Некоторые критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.