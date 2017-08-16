наверх
16.08.201722:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

    (обновлено: )602110
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Строительство Керченского моста
    Строительство Керченского моста
    krymr.com

    Рекомендуем

    Военный парад в ВаршавеФотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой18:00 16.08.2017
    Пресс-конференция фильма Веры Глаголевой Две женщиныВера Глаголева. Кадры из жизни17:16 16.08.2017
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в ЛондонеПожар у аэропорта в Лондоне: пылает ангар15:14 16.08.2017
    Китайская модель Кина Шэнь с фарфоровым лицомКитайская модель Кина Шэнь с "фарфоровым" лицом14:44 16.08.2017
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцевРодственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин14:17 16.08.2017
    Кайли ДженнерМладшая сестра Ким Кардашьян покоряет сеть шикарными формами12:21 16.08.2017
    Военный парад в ВаршавеВоенный парад в Польше: украинские солдаты прошли по улицам Варшавы10:35 16.08.2017
    На Мадейре упал 200-летний дубНа месте падения 200-летнего дуба, убившего 13 человек на Мадейре10:01 16.08.2017
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепаРазборки из-за детсада в Киеве. На месте стрельбы с участием нардепа22:59 15.08.2017
    Все фотоленты
    Строительство Керченского моста

    В сети опубликованы новые фото из Керченского пролива, по которым можно говорить о скорых темпах и масштабах работ по строительству моста из России в Крым. Снимки опубликовал сайт "Крым.Реалии".

    Смотрите также: Крупный град обрушился на Крым

    Экипаж около 5 тыс человек работает круглосуточно над проектом, который начался в мае 2015 года, заявляют российские власти.

    Некоторые критики проекта считают, что запланированный 35-метровый зазор под мостом будет опасно натянут во время штормовой погоды. Предыдущие, неудавшиеся планы по постройке моста через пролив требовали расчистки на расстоянии не менее 50 метров.

    Ссылки по теме:
    Теги: