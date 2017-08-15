Крупный град обрушился на Крым

В Крыму на город Белогорск и Белогорский район в понедельник, 14 августа, обрушился крупный град. Соответствующие видео опубликованы пользователями социальных сетей.

На видео видно, что града выпало очень много. Иногда градины достигали размера крупного винограда. Ущерб от осадков устанавливается.

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По данным синоптиков, во вторник, 15 августа, на всей территории Крыма ожидаются дожди, температура воздуха будет достаточно высокой – около +30.