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    Крупный град обрушился на Крым

    (обновлено: )6411
    По данным синоптиков, во вторник, 15 августа, на всей территории Крыма ожидаются дожди. Ущерб от крупного града подсчитывается.
    Канал на Youtube пользователя Денис Викторович

    В Крыму на город Белогорск и Белогорский район в понедельник, 14 августа, обрушился крупный град. Соответствующие видео опубликованы пользователями социальных сетей.

    На видео видно, что града выпало очень много. Иногда градины достигали размера крупного винограда. Ущерб от осадков устанавливается.

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    По данным синоптиков, во вторник, 15 августа, на всей территории Крыма ожидаются дожди, температура воздуха будет достаточно высокой – около +30.

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