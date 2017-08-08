наверх
08.08.201718:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Керченская переправа установила рекорд по числу перевезенных авто

    15640
    Поток легковых автомобилей в направлении Крыма за сутки достиг пикового показателя – 7 691 машина. Для сравнения: в 2016 году максимального уровня перевозок в 7 443 единиц легковых удалось достичь только 15 августа.
    Автомобили в Крыму
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Керченская переправа установила абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых транспортных средств за сутки в одном направлении, сообщает компания-оператор "Морская дирекция".

    В Крыму наблюдали лунное затмение
    Канал Kerch.FM на youtube
    Частичное лунное затмение. Кадры из Крыма

    Рекорд установлен 7 августа.

    "Поток легковых автомобилей в направлении республики Крым за сутки достиг пикового показателя – 7 691 машина. Стоит отметить, что в 2016 году максимального уровня перевозок в 7 443 единиц легковых удалось достичь только 15 августа", — говорится в сообщении.

    На данный момент Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, время ожидания в обоих портах не превышает одного часа. Однако очередное ухудшение погоды прогнозируется уже с 10 по 12 августа.

    В "Морской дирекции" напомнили, что минимальная загрузка со стороны Краснодарского края наблюдается со среды до вечера субботы, а с крымской стороны — ежедневно с полуночи до полудня.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Одесский пляж
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Машина полицейских. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого