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    Общество

    Керченская переправа закрыта из-за шторма

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    Ранее операторы переправы, основываясь на данных метеорологов, сообщали о большой вероятности полной остановки движения судов 8 и 9 февраля из-за шторма.
    Работа Керченской переправы в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Керченская паромная переправа остановлена в ночь на среду из-за сильного ветра и шторма, сообщило управление МЧС по республике Крым.

    ЧП на Керченской переправе. Видео
    Видеоканал kerchnettv на Youtube
    ЧП на Керченской переправе: автомобиль с людьми упал в море

    Ранее операторы переправы, основываясь на данных метеорологов, сообщали о большой вероятности полной остановки движения судов 8 и 9 февраля из-за шторма.

    "Восьмого февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)", — сообщили в МЧС.

    Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.

    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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