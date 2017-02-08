Керченская переправа закрыта из-за шторма

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Керченская паромная переправа остановлена в ночь на среду из-за сильного ветра и шторма, сообщило управление МЧС по республике Крым.

Ранее операторы переправы, основываясь на данных метеорологов, сообщали о большой вероятности полной остановки движения судов 8 и 9 февраля из-за шторма.

"Восьмого февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)", — сообщили в МЧС.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.